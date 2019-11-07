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Мир

В лондонском театре Пикадилли обвалился потолок во время спектакля (фото)

8:47 7 ноября 2019 188
Толпа эвакуированных зрителей
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время вечернего спектакля «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера в лондонском театре Пикадилли частично обрушился потолок. Образовалась дыра размером примерно три на четыре метра. В зале началась паника и раздались крики. Как сообщает издание Metro, несколько человек получили незначительные травмы. Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим.

Представление было прервано. Из здания театра было эвакуировано около 1100 человек.

Исполнитель главной роли, актер Уэнделл Пирс, вышел на улицу к публике и извинился за случившееся, посоветовав всем «пойти в паб» вместо театра.

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», в городе Вишневое под Киевом крыша спорткомплекса рухнула под тяжестью снега во время детских соревнований.


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