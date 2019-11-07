Мир

В лондонском театре Пикадилли обвалился потолок во время спектакля (фото)

Во время вечернего спектакля «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера в лондонском театре Пикадилли частично обрушился потолок. Образовалась дыра размером примерно три на четыре метра. В зале началась паника и раздались крики. Как сообщает издание Metro, несколько человек получили незначительные травмы. Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим.

Представление было прервано. Из здания театра было эвакуировано около 1100 человек.

Исполнитель главной роли, актер Уэнделл Пирс, вышел на улицу к публике и извинился за случившееся, посоветовав всем «пойти в паб» вместо театра.

Ceiling came down half way through performance of death of a salesman at the #Piccadilly#theatre. Started with some dripping that increased in rate until it all caved in. pic.twitter.com/ZuoRmszrmZ — Theo Carter (@TJ_SC) November 6, 2019

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», в городе Вишневое под Киевом крыша спорткомплекса рухнула под тяжестью снега во время детских соревнований.





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