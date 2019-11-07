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Деньги

Доллар стремительно падает: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке

9:21 7 ноября 2019 188
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

По сравнению с курсом доллара, установленным на 6 ноября НБУ, в четверг, 7 ноября, гривна укрепилась на шесть копеек.

Так, официальный курс гривны установлен на уровне 24,6576 грн/доллар. Курс евро — 27,34 грн/евро.

А «Минфин» информирует о том, какие курсы основных валют установлены на «черном рынке».

Эксклюзивный материал «Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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