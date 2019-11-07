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Доллар стремительно падает: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
По сравнению с курсом доллара, установленным на 6 ноября НБУ, в четверг, 7 ноября, гривна укрепилась на шесть копеек.
Так, официальный курс гривны установлен на уровне 24,6576 грн/доллар. Курс евро — 27,34 грн/евро.
А «Минфин» информирует о том, какие курсы основных валют установлены на «черном рынке».
Эксклюзивный материал «Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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