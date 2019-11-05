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Деньги

НБУ снова "уронил" курс доллара после укрепления американской валюты 5 ноября

16:25 5 ноября 2019 38
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

После небольшого подорожания доллара 5 ноября, когда курс составил 24,79 грн/дол, американская валюта в очередной раз подешевела — на 6 ноября установлен официальный курс 24,72 грн/дол.

А точнее 2471,9243 грн за 100 долларов. Таковы данные НБУ.

Также в Нацбанке Украины показали, как вели себя по отношению к украинской национальной валюте доллар США и евро в течение года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство заложило в проект госбюджета на 2020 год курс гривны по отношению к доллару на уровне 27 грн/дол.

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