Деньги

НБУ снова "уронил" курс доллара после укрепления американской валюты 5 ноября

После небольшого подорожания доллара 5 ноября, когда курс составил 24,79 грн/дол, американская валюта в очередной раз подешевела — на 6 ноября установлен официальный курс 24,72 грн/дол.

А точнее 2471,9243 грн за 100 долларов. Таковы данные НБУ.

Также в Нацбанке Украины показали, как вели себя по отношению к украинской национальной валюте доллар США и евро в течение года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство заложило в проект госбюджета на 2020 год курс гривны по отношению к доллару на уровне 27 грн/дол.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter