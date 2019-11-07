- 09:38 The New York Times попало в новый скандал из-за Крыма
- 09:38 Фурам запретили заезжать в Киев в час пик: что происходит на дорогах
- 09:27 Туриста съела акула: в желудке хищницы нашли лишь руку с обручальным кольцом
- 09:21 Доллар стремительно падает: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
- 09:17 Пятов на 96-й минуте заработал пенальти и спас «Шахтер» в Загребе: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 09:11 Настоящее хамство: сеть возмутило фото «короля жизни» на Владимирской горке в Киеве
- 09:03 Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре Львова: в сеть попало видео
- 08:50 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 08:47 В лондонском театре Пикадилли обвалился потолок во время спектакля
- 08:37 Принципиальная позиция: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за надписей в поездах
- 08:23 Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети
- 08:16 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
Туриста съела акула: в желудке хищницы нашли лишь руку с обручальным кольцом
44-летний турист из Шотландии пропал без вести во время отдыха на острове Реюньон в Индийском океане. По словам жены, в субботу, 2 ноября, он один ушел купаться и не вернулся. Была организована поисковая операция с участием судов, вертолета, водолазов и собак-ищеек, однако мужчину не нашли.
Спустя четыре дня была убита трехметровая тигровая акула, которая плавала близ популярных пляжей, создавая угрозу для окружающих. Как сообщает издание The Sun, в желудке хищницы была обнаружена мужская рука с обручальным кольцом. Формально местные власти намерены провести анализ ДНК, однако жена пропавшего шотландца уже опознала украшение супруга.
В последнее время случаи нападения тигровых акул на людей у берегов острова Реюньон участились. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на остров, который является заморской французской территорией, в прошлом месяце заявил, что правительство делает все возможное, чтобы справиться с «акульим кризисом». Многие здешние пляжи закрыты для купальщиков и серферов, однако запреты часто игнорируются.
Тигровая акула в тропических водах представляет собой наиболее опасный для человека вид.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что родители разорванной акулами девушки-американки рассказали жуткие подробности ее гибели на Багамах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»