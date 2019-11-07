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Мир

Туриста съела акула: в желудке хищницы нашли лишь руку с обручальным кольцом

9:27 7 ноября 2019 270
Тигровая акула
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

44-летний турист из Шотландии пропал без вести во время отдыха на острове Реюньон в Индийском океане. По словам жены, в субботу, 2 ноября, он один ушел купаться и не вернулся. Была организована поисковая операция с участием судов, вертолета, водолазов и собак-ищеек, однако мужчину не нашли.

Спустя четыре дня была убита трехметровая тигровая акула, которая плавала близ популярных пляжей, создавая угрозу для окружающих. Как сообщает издание The Sun, в желудке хищницы была обнаружена мужская рука с обручальным кольцом. Формально местные власти намерены провести анализ ДНК, однако жена пропавшего шотландца уже опознала украшение супруга.

В последнее время случаи нападения тигровых акул на людей у берегов острова Реюньон участились. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на остров, который является заморской французской территорией, в прошлом месяце заявил, что правительство делает все возможное, чтобы справиться с «акульим кризисом». Многие здешние пляжи закрыты для купальщиков и серферов, однако запреты часто игнорируются.

Тигровая акула в тропических водах представляет собой наиболее опасный для человека вид.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что родители разорванной акулами девушки-американки рассказали жуткие подробности ее гибели на Багамах.

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