Родители разорванной акулами девушки рассказали жуткие подробности ее гибели (фото, видео)

Мир

Отец разорванной акулами 21-летней американки Джордан Линдсей дал интервью телепрограмме Good Morning America, в котором рассказал жуткие подробности ее гибели и последних минут жизни.

В конце июня во время отдыха на Багамских островах студентка плавала с маской и дыхательной трубкой недалеко от лодки, в которой были ее мать Ками и отец Майкл. Ками в этот момент плавала неподалеку от дочери. Неожиданно женщина услышала ее пронзительный крик: «Мама!». Она увидела, что Джордан под водой окружили какие-то тени, которые сначала приняла за дельфинов. Однако оказалось, что это три смертельно опасные тигровый акулы.

Ками, не задумываясь о собственной безопасности, быстро поплыла дочке. «Она кричала: „Джордан, плыви ко мне!“. Но Джордан плохо держалась на воде, и тогда Ками поняла, что первая акула оторвала ей руку», — говорит Майкл. Тем не менее девушка продолжала плыть по направлению к матери и к лодке. И уже добралась до Ками, которая попыталась тащить ее дальше.

«Они плыли медленно, и Джордан сказала: „Мама, приближается еще одна акула“. Это были последние произнесенные ею слова», — вспоминает отец. Тут привлеченная запахом крови вторая хищница атаковала девушку и откусила большую часть ее ноги.

Ками вступила в бой с акулами, ударив одну из них по морде. И вытащила теряющую сознание дочку на скалы, которые были поблизости. Там они дождались лодку, но в ней не оказалось необходимого медицинского оборудования для должного оказания первой помощи. «Они перевязали ее полотенцем», — говорит Майкл.

Лодка доставила Джордан на берег, где ее уже ожидала машина «скорой помощи». Американку доставили в больницу, но было слишком поздно: врачи смогли лишь констатировать ее смерть.

Девушка умерла на руках у своей матери. Женщина не может спать по ночам — ей снова и снова снится, что она находится в воде и становится свидетелем страшной смерти дочери.

Майкл говорит, что сам плачет каждую ночь.

Семья прозывает ныряльщиков соблюдать правила безопасности и обязательно убедиться, что в лодке есть аптечка со всем необходимым.

Смерть американки — первый за последние десять лет случай гибели человека на Багамах в результате нападения акулы.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: The family of the 21-year-old college student killed in a shark attack in the Bahamas speaks to @arobach. https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/QrES6dNodJ — Good Morning America (@GMA) 7 августа 2019 г.

Читайте также: В Италии тигры загрызли всемирно известного дрессировщика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter