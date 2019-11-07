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Происшествия

Фурам запретили заезжать в Киев в час пик: что происходит на дорогах (фото)

9:38 7 ноября 2019 22
Заторы
Инф. «ФАКТОВ»

С четверга, 7 ноября, в Киеве вступил в силу запрет на въезд в город крупногабаритного транспорта. Он будет действовать на постоянной основе в утренние (с 7:00 до 10:00) и вечерние «часы пик» (17:00 до 20:00).
Представители городских властей объясняют новации желанием уберечь столицу от чрезмерно напряженного трафика в часы пиковых нагрузок.

С ночи на подъездных к Киеву дорогах дежурят сотрудники патрульной полиции и Муниципальной охраны, которые проводят с водителями разъяснительную работу.

Тем временем утром 7 ноября многочисленные пробки образовались на проспекте Победы, Большой Окружной, проспекте Академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского, Лыбидской площади, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Владимирском спуске, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.

На Левом берегу стояли в заторах Днепровская набережная, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, проспект Генерала Ватутина, улица Анны Ахматовой и проспект Николая Бажана.

Напомним, ранее движение в центре столицы блокировал масштабный прорыв трубы на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели.

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