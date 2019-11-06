Украина

Фурам запретят заезжать в Киев в час пик: что об этом известно

С четверга, 7 ноября, в утренние и вечерние часы пик въезд грузовых автомобилей в Киев будет ограничен. Ранее из-за масштабного потопа в центре столицы менялись маршруты общественного транспорта.

Так, с 7 ноября грузовикам с разрешенной массой более 4,5 тонн закроют въезд с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничивать въезд начнут на трассе со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях. Фуры будут парковаться на подъездах к столице.

«Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры», — сообщил начальник Управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», масштабный прорыв трубы на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели в Киеве заблокировал движение транспорта.

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