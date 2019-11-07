Известная певица призналась, что лечилась в психбольнице

Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая, бывшая солистка группы «ВИА-Гра» Алена Винницкая, раскрывшая секреты красоты накануне 45-летия, шокировала откровенным признанием. Оказывается, успешная певица пережила серьезный стресс из-за профессионального выгорания и невостребованности.

«Я в шоу-бизнесе почти 20 лет. За это время человек может устать, истощиться. И я не просто артист, а еще и автор-исполнитель — сама все себе писала, за исключением работы в группе „ВИА Гра“. Наступает такое время, когда устаешь. Психологи называют это очень модными словами: „человек перегорел“. Наверное, то же самое пять лет назад произошло и со мной», — Алена Винницкая в интервью «Отдохни».

Артистка признается, что ей было сложно принять новую себя, перестроиться на быт, стать «обычной семейной женщиной», но это время научило ее многому.



«Мне было сложно: я привыкла к бешеному ритму, ежедневным переездам, жизни в гостиницах. Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома. Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что произошло со мной в жизни. Поменялась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость», — рассказала ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

По словам Алены, она просто устала от всего, но нашла силы остановиться и обратиться за помощью к профессионалам.

«Я научилась находиться в одиночестве, быть сама с собой. Артисты, даже мирового уровня, очень страдают, когда их востребованность падает. Многие спиваются, становятся больными людьми, с ними происходят страшные вещи. Уметь быть человеком самодостаточным, принимать себя в любой ситуации таким, какой ты есть, — великое искусство. Это даже больше, чем быть артистом. У меня было много разного… Сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя. И все равно благодарна судьбе, что так все произошло», — шокировала признанием Винницкая.

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