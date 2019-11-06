24.57 / 24.81 27.15 / 27.56
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

12:07 6 ноября 2019 216
Тина Кароль
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица, ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль, представившая недавно новую песню «Иди на жизнь», раскрыла тайну отношений с известным исполнителем Даном Баланом, с которым ей давно приписывают нежные отношения. После их дуэта в танцевальном шоу снова заговорили о звездном романе. Поклонники отмечают, что Балан смотрел на Кароль с неподдельной нежностью и обожанием.

Тина ранее отшучивалась, уходя от прямого ответа. В интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что на самом деле происходит между ними.

«Песня „Домой“, которую мы исполнили, была специально создана для „Танців з зірками“ — Дан в образе Графа Дракулы и я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим… Все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде — все бы почувствовали фальш», — сказала певица.

Тина также призналась, что в ее сердце сейчас есть место только единственного мужчины — ее сына Вениамина.

«Мое сердце занято моим сыном на все сто процентов. И есть маленький уголочек, может быть, один процент, для внутренних посылов. Я же девушка. Моя главная страсть — это сцена. Я — не трудоголик, не помешана на своем деле, я просто им живу. Это и есть моя любовь, моя судьба», — говорит артистка. Она не скрывает, что все еще любит своего покойного мужа Евгения Огира. Но в будущем не исключает замужества.

«Зачем что-либо отрицать? Но я не строю иллюзий и не стремлюсь к этому», — заверила Тина.

Полную версию интервью читайте в печатной версии газеты «ФАКТЫ».

Ранее интимные подробности семейной жизни раскрыла телеведущая Регина Тодоренко, которая на несколько дней прилетела в Киев и стала ведущей «Танців з зірками»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Похороны Кирилла

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

Алена Шоптенко

«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер