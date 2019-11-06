Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Шоу-бизнес

Популярная певица, ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль, представившая недавно новую песню «Иди на жизнь», раскрыла тайну отношений с известным исполнителем Даном Баланом, с которым ей давно приписывают нежные отношения. После их дуэта в танцевальном шоу снова заговорили о звездном романе. Поклонники отмечают, что Балан смотрел на Кароль с неподдельной нежностью и обожанием.

Тина ранее отшучивалась, уходя от прямого ответа. В интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что на самом деле происходит между ними.

«Песня „Домой“, которую мы исполнили, была специально создана для „Танців з зірками“ — Дан в образе Графа Дракулы и я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим… Все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде — все бы почувствовали фальш», — сказала певица.

Тина также призналась, что в ее сердце сейчас есть место только единственного мужчины — ее сына Вениамина.

«Мое сердце занято моим сыном на все сто процентов. И есть маленький уголочек, может быть, один процент, для внутренних посылов. Я же девушка. Моя главная страсть — это сцена. Я — не трудоголик, не помешана на своем деле, я просто им живу. Это и есть моя любовь, моя судьба», — говорит артистка. Она не скрывает, что все еще любит своего покойного мужа Евгения Огира. Но в будущем не исключает замужества.



«Зачем что-либо отрицать? Но я не строю иллюзий и не стремлюсь к этому», — заверила Тина.

Полную версию интервью читайте в печатной версии газеты «ФАКТЫ».

Ранее интимные подробности семейной жизни раскрыла телеведущая Регина Тодоренко, которая на несколько дней прилетела в Киев и стала ведущей «Танців з зірками»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter