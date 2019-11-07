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Украина

Полиция завела дело на Портнова: что произошло

10:57 7 ноября 2019 110
Андрей Портнов
Инф. «ФАКТОВ»

Нацполиция Украины начала расследование по фактам высказываний экс-замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, вернувшегося в Украину в мае этого года, в адрес журналистов «Радио Свобода».

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. «Сведения квалифицированы следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 1 ст. 345−1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований начало досудебное расследование, в ходе которого будет проверена информация об угрозах Андрея Портнова в адрес прокурора Генеральной прокуратуры Александра Божко.

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