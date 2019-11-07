Шоу-бизнес

«Могу себе позволить»: Астафьева похвасталась пышной грудью и тонкой талией (фото, видео)

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно удивила новым образом, показала пикантные фото и видео.

На новых кадрах Даша позирует в кожаном корсете, который подчеркивает тонкую талию, а глубокое декольте — пышную грудь.

«Все, как я люблю и могу себе позволить», - подписала снимок Астафьева.

«Эстетическое наслаждение», «Зачем быть такой красивой?», «Какая вы все-таки красивая! Вы обладаете мощным даром дарованным Всевышним! Это большая честь и тяжелое бремя», «Самая красивая!» - пишут комментаторы.

Напомним, что ранее звезда Playboy опубликовала фотосессию в прозрачном плаще без белья.

Она также откровенно рассказала о личной жизни и о том, почему пока не вышла замуж. По словам Даши, почти все ее мужчины жили за ее счет.

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