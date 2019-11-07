- 11:14 К владельцу "Прямого" пришли с обысками: что об это известно
- 11:04 «Могу себе позволить»: Астафьева похвасталась пышной грудью и тонкой талией
- 11:04 Война закончится к новому году: источник рассказал о свежих слухах в Донецке
- 10:57 Полиция завела дело на Портнова: что произошло
- 10:47 Ким Кардашьян явилась на светское мероприятие в рабочей одежде ковбоев
- 10:43 Можно заболеть еще больше: сеть шокировали фото палат в украинской больнице
- 10:39 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Сент-Этьен»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:37 ВСУ готовятся к разведению сил в Петровском: названа дата
- 10:32 Известная певица призналась, что лечилась в психбольнице
- 10:20 Деньги не собираем: у Заворотнюк рассказали правду о помощи Навки
- 10:17 Подрыв Mercedes в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших
- 10:07 В Кривом Роге мужчина зверски избил двух старушек: одна из них умерла на месте
«Могу себе позволить»: Астафьева похвасталась пышной грудью и тонкой талией (фото, видео)
Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно удивила новым образом, показала пикантные фото и видео.
На новых кадрах Даша позирует в кожаном корсете, который подчеркивает тонкую талию, а глубокое декольте — пышную грудь.
«Все, как я люблю и могу себе позволить», - подписала снимок Астафьева.
«Эстетическое наслаждение», «Зачем быть такой красивой?», «Какая вы все-таки красивая! Вы обладаете мощным даром дарованным Всевышним! Это большая честь и тяжелое бремя», «Самая красивая!» - пишут комментаторы.
Напомним, что ранее звезда Playboy опубликовала фотосессию в прозрачном плаще без белья.
Она также откровенно рассказала о личной жизни и о том, почему пока не вышла замуж. По словам Даши, почти все ее мужчины жили за ее счет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!