24.45 / 24.71 26.99 / 27.43
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Могу себе позволить»: Астафьева похвасталась пышной грудью и тонкой талией (фото, видео)

11:04 7 ноября 2019 117
Даша Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно удивила новым образом, показала пикантные фото и видео.

На новых кадрах Даша позирует в кожаном корсете, который подчеркивает тонкую талию, а глубокое декольте — пышную грудь.

«Все, как я люблю и могу себе позволить», - подписала снимок Астафьева.

Астафьева

«Эстетическое наслаждение», «Зачем быть такой красивой?», «Какая вы все-таки красивая! Вы обладаете мощным даром дарованным Всевышним! Это большая честь и тяжелое бремя», «Самая красивая!» - пишут комментаторы.

Астафьева

Напомним, что ранее звезда Playboy опубликовала фотосессию в прозрачном плаще без белья.

Она также откровенно рассказала о личной жизни и о том, почему пока не вышла замуж. По словам Даши, почти все ее мужчины жили за ее счет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер