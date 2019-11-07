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Украина

К владельцу "Прямого" пришли с обысками: что об это известно

11:14 7 ноября 2019 29
Владимир Макеенко
Инф. «ФАКТОВ»

У владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проходят обыски.

«Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Прямого».

Журналисты напомнили, что летом этого года появилась информация об обысках на телеканале, проводимых сотрудниками Госбюро расследований, однако она не подтвердилась.

На данный момент не известно, представители каких именно органов пришли к Макеенко, и в рамках какого производства проводятся следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после аварии на шахте в Львовской области, где под завалами погибли два горняка, телеканал «Прямой» купил квартиру семье одного из шахтеров.

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