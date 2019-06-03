- 16:39 У Зеленского рассказали, зачем Пинчук приезжал в Администрацию президента
- 16:28 Ким Кардашьян выяснила, что она королевского происхождения
- 16:18 В Киеве обвалилась часть здания геологического колледжа: фото с места происшествия
- 16:13 Семье погибшего на шахте «Лесная» шахтера купили квартиру без помощи Зеленского
- 16:12 УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов
- 16:02 Киевляне могут бесплатно обследоваться с 4 по 7 июня: адреса
- 15:51 Пулю извлекать не будут: врачи рассказали о состоянии мальчика, в которого стреляли пьяные полицейские под Киевом
- 15:49 В греческой хламиде: Анджелина Джоли удивила поклонников странным нарядом
- 15:46 СМИ: «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому»
- 15:46 Зеленский назначил Вениславского представителем президента в Конституционном суде: что о нем известно
- 15:42 "Злоупотреблял властью": на главу ГБР Трубу написали заявление в Генпрокуратуру
- 15:37 Нефть стремительно дешевеет: как это отразится на стоимости горючего
Семье погибшего на шахте «Лесная» шахтера купили квартиру без помощи Зеленского
После аварии на шахте в Львовской области, где под завалами погибли два горняка, президент Украины пообещал помочь с решением квартирного вопроса семьям шахтеров, однако квартиру родным одного из них без помощи Владимира Зеленского купил телеканал «Прямой».
Трехкомнатную квартиру в Червонограде купили семье погибшего Михаила Павлика — без кормильца остались его супруга и трое детей: сыновья 16 и 15 лет, а также 8-летняя дочка.
Также на канале напомнили слова президента Владимира Зеленского во время встречи во Львовской области, который сказал журналистке «Прямого» Ольге Зелиско: «Потому, что вы канал „Прямой“, вы можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру…».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?