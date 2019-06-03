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Украина

Семье погибшего на шахте «Лесная» шахтера купили квартиру без помощи Зеленского

16:13 3 июня 2019 178
Многоэтажный дом
Инф. «ФАКТОВ»

После аварии на шахте в Львовской области, где под завалами погибли два горняка, президент Украины пообещал помочь с решением квартирного вопроса семьям шахтеров, однако квартиру родным одного из них без помощи Владимира Зеленского купил телеканал «Прямой».

Трехкомнатную квартиру в Червонограде купили семье погибшего Михаила Павлика — без кормильца остались его супруга и трое детей: сыновья 16 и 15 лет, а также 8-летняя дочка.

Также на канале напомнили слова президента Владимира Зеленского во время встречи во Львовской области, который сказал журналистке «Прямого» Ольге Зелиско: «Потому, что вы канал „Прямой“, вы можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру…».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности

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