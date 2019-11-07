Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр украсит любую женщину. В последнее время он стал сродни аксессуару. Такому, например, как кольцо или браслет. Есть дизайн для офиса, для вечеринки, для свадьбы… Важно учитывать тренды, которые меняются уже почти со скоростью звука. Еще вчера было модно одно, а сегодня — совсем другое. А то, что нравилось позавчера, возвращается в новой интерпретации. Чтобы ваши ногти смотрелись стильно, маникюр должен быть выполнен безупречно, а дизайн подобран со вкусом. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала призер международного чемпионата по ногтевому дизайну нейл-стилист из Румынии Наталья Зеновей.

— Французский философ Альбер Камю писал, что осень — вторая весна, когда каждый лист — цветок, — говорит Наталья Зеновей. — Действительно, в это время года природа очаровательна. Палитра ее цветов богата. И это находит отражение и в нейл-арте. Нынешней осенью в моде и интенсивно-красный, и темный фиолетовый, и оттенки шоколада… При этом актуальны и светлые тона, что обычно не характерно для холодного сезона. Если вам нравится классический стиль, вы можете выбрать такие оттенки, как охра или карамель.

Темно-фиолетовый прекрасно сочетается с нежным белым (фото из альбома Натальи Зеновей)

— Как лучше сочетать цвета?

— Темно-фиолетовый смотрится стильно в сочетании с нежным белым. В этом тандеме простота и элегантность. Если хочется чего-то особенного, можно перенести на ногти осенний пейзаж. Грибы, зонтики, листья в декоре ногтей типичны для этого времени года. Очень красиво смотрятся листья, окрашенные в матовый белый цвет. Осень — время романтики. Когда возраст не имеет границ и вы хотите жить эмоциями первой любви, используйте в дизайне сердца. Пришло время быть смелее, поэтому попробуйте инновационные комбинации и уникальный дизайн.

Элементы осеннего пейзажа всегда интересно рассматривать (фото из альбома Натальи Зеновей)

— В моде ли черный цвет? Стилисты расходятся в мнениях по этому вопросу. А как вы считаете?

— С моей точки зрения, черный идеально может смотреться только в сочетаниях.

— Какой цвет женских ногтей нравится мужчинам?

— Красный. Это было, есть и будет. Красный цвет настраивает на романтику. Он вне моды, то есть актуален всегда. Сейчас, осенью, отдайте предпочтение его темным оттенкам.

— Каждый сезон предлагает приоритетную длину и форму ногтей. Какие они сейчас?

— Новый тренд — короткие и натуральные ногти. Они могут быть и средней длины. Слишком длинные, острые и экстремальные во всех смыслах ногти не актуальны. Яркость уступает место естественности, а экстравагантность — элегантности. Это не означает, что дизайн ногтей будет выглядеть однообразно. Актуальна изящная роспись ногтей, которая сделает ваш образ уникальным, неповторимым.

Очень красиво смотрятся листья, окрашенные в матовый белый цвет (фото из альбома Натальи Зеновей)

— В моде ли блестки?

— Маникюр с блестками — один из самых популярных дизайнов ногтей, который подойдет как молодой девушке, так и взрослой женщине. Он уместен на вечеринке и в офисе.

— Какой дизайн вы выбираете этой осенью для себя?

— В холодное время года предпочитаю темные цвета и минималистичный дизайн.

— Как лучше сочетать маникюр с одеждой?

— Оттенки, используемые на ногтях, должны присутствовать и в ваших вещах — это самый простой способ не ошибиться. Например, если у вас куртка в оттенке хаки, смело покрывайте ногти оливковым тоном.

— Можно ли по маникюру определить, счастлива ли женщина? Какие цвета и дизайны выбирают гармоничные женщины?

— Стильный маникюр поможет вам чувствовать себя лучше, увереннее и красивее. Каждый раз, когда вы смотрите на свои ногти, их аккуратная форма будет радовать и вы будете становиться чуточку счастливее. Что касается цвета и дизайна, клиентки выбирают их не только в зависимости от своего эмоционального состояния и мироощущения в данный момент, но и с учетом места и повода для этого дизайна.

Осень – время романтики (фото из альбома Натальи Зеновей)

— Осень — время холодов и ветров. Кожа рук в непогоду всегда страдает. Как в это время лучше ухаживать за руками?

— В осенне-зимний период они действительно нуждаются в особом уходе. Им нужно максимально бережное увлажнение. Очень хорошее средство — крем с фактором защиты от холода. После мытья следует наносить увлажняющий крем. Также не забывайте надевать перчатки, когда выходите на улицу.

— Какой дизайн старит руки, а какой делает моложе?

— Прекрасно, когда у зрелого человека молодая душа. Тогда он всегда сделает лучший выбор, что касается стиля. Важно быть уверенным в своем выборе.

— Наталья, как вы стали нейл-стилистом?

— Знаете, с детства меня привлекала красота. Вспоминаю, с каким удовольствием красила ногти куклам. А работать мастером маникюра стала 15 лет назад. Мне очень нравится моя профессия. Она предполагает постоянное совершенствование мастерства. Появляются новые техники и материалы. Без освоения инновационных технологий сегодня работать в этой сфере невозможно. Клиентки следят за трендами и просят сделать маникюр по последнему слову моды.

Наталья Зеновей: «Стильный маникюр поможет вам чувствовать себя лучше, увереннее и красивее» (фото из альбома Натальи Зеновей)

— Что вас вдохновляет в творчестве?

— То, что мои клиентки всегда довольны своими ногтями. Многие из них даже стали моими подругами. К слову, недавно я приняла участие в международном чемпионате по нейл-арту, который проходил в Одессе. Это были первые в моей жизни состязания такого масштаба. И я счастлива, что мне удалось получить третье место. Этот чемпионат открыл для меня новые горизонты и вселил уверенность, что я могу достичь гораздо больших высот в своей профессии.

— У каждого свое понимание стиля. А у вас есть собственная формула, как выглядеть стильно?

— Маникюр должен быть одним из центральных элементов, которые определяют стиль. Если ваши ногти в тренде, вы на пути к успеху. Очень важно, чтобы вам нравился ваш выбор.

Ранее о новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну нейл-стилист из Румынии Диана Ипиеску. Мастер посоветовала использовать теплые, глубокие и темные цвета.

А нейл-стилист из Румынии призер международного чемпионата по нейл-арту Даниэла Опроаика, говоря о модных тенденциях в маникюре, отметила, что сейчас в тренде осенние сочетания цветов и пейзажи, а также молочные оттенки. Они идеально сочетаются с оранжевыми тонами осени.

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