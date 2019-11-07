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Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов

12:24 7 ноября 2019 76
Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакомпания Lufthansa отменила около 1300 рейсов, которые должны были состояться 7−8 ноября, из-за новой забастовки бортпроводников. Напомним, в октябре бастовали бортпроводники четырех «дочек» авиакомпании Lufthansa — Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress.

По данным Deutsche Welle, отмена рейсов коснется 180 тысяч пассажиров Lufthansa, а также на пассажиров трансконтинентальных маршрутов, осуществляемых из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Отмечается, что бортпроводники проводят забастовку вопреки всем усилиям Lufthansa запретить ее в суде. 6 ноября суд по вопросам трудового права во Франкфурте-на-Майне отклонил иск компании с требованием признать его противозаконным. Также была отклонена апелляция на это решение.

На 8 ноября профсоюз бортпроводников назначил марш возле главного офиса Lufthansa.

Как писали «ФАКТЫ», три года назад забастовку устроили пилоты Lufthansa, что привело к отмене более 1800 авиарейсов. Тогда пострадали около 215 тысяч пассажиров.

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