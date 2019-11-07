- 12:49 В Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки: что важно знать
- 12:42 Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские
- 12:36 Одесситку назвали лучшей каратисткой планеты
- 12:35 В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке
- 12:31 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 12:28 Подрыв авто в Киеве: в полиции назвали главную версию
- 12:24 Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
- 12:15 «Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП
- 12:05 «Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках
- 11:46 Побитый Виталием Кличко боксер жаждет боя с Усиком
- 11:41 Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто
- 11:38 Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
Авиакомпания Lufthansa отменила около 1300 рейсов, которые должны были состояться 7−8 ноября, из-за новой забастовки бортпроводников. Напомним, в октябре бастовали бортпроводники четырех «дочек» авиакомпании Lufthansa — Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress.
По данным Deutsche Welle, отмена рейсов коснется 180 тысяч пассажиров Lufthansa, а также на пассажиров трансконтинентальных маршрутов, осуществляемых из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.
Отмечается, что бортпроводники проводят забастовку вопреки всем усилиям Lufthansa запретить ее в суде. 6 ноября суд по вопросам трудового права во Франкфурте-на-Майне отклонил иск компании с требованием признать его противозаконным. Также была отклонена апелляция на это решение.
На 8 ноября профсоюз бортпроводников назначил марш возле главного офиса Lufthansa.
Как писали «ФАКТЫ», три года назад забастовку устроили пилоты Lufthansa, что привело к отмене более 1800 авиарейсов. Тогда пострадали около 215 тысяч пассажиров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!