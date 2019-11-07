Общество и люди

В Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки: что важно знать

В Киеве несколько изменили правила возвращения владельцу автомобиля, который был эвакуирован на штрафплощадку. Борьбу с неправильно припаркованными авто в центре столицы активизировали летом этого года.

«Если владелец авто получил постановление и копию акта об эвакуации, то следует обратится в Главное управление Нацполиции на улице Владимирской, 15 (вход со стороны памятника Богдану Хмельницкому) в кабинет № 5. Там оплачиваются услуги эвакуатора и за хранения авто на штрафплощадке. Оплатить штраф согласно постановлению — в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн», — сообщают в Киевтранспаркесервисе и напоминают: «Парковка в неразрешенном месте стоит около двух тысяч гривен».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», транспортное средство, отправленное на штрафплощадку, можно вернуть лишь после уплаты штрафа.



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