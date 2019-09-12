- 10:57 Мост не помог: экс-министр рассказал о провальном туристическом сезоне в Крыму
- 10:49 «Это все от лекарств»: Анастасию Заворотнюк перестали узнавать соседи
- 10:47 У 23-кратного олимпийского чемпиона родился третий сын
- 10:47 Обмен между Украиной и Россией: освобожденные украинцы получат новые паспорта
- 10:29 Разборки со стрельбой: на Волыни толпа хулиганов напала на полицейских
- 10:28 Закон Зеленского о Плане обороны Украины и отсрочка штрафов за "евробляхи": онлайн-трансляция заседания Рады
- 10:27 «Я его не отрезала, а отправила на пенсию», — отец-трансгендер сестер Дженнер высказался о своем мужском достоинстве
- 10:22 В Киеве активно наказывают «героев парковки»: где искать эвакуированное авто
- 10:18 Еще моложе: Ани Лорак заинтриговала фото с новым мужчиной
- 10:10 «Мисс Украина-2019»: где и когда выберут самую красивую девушку страны
- 10:03 Находится в больнице: стало известно о состоянии изнасилованной в Харькове 12-летней девочки
- 09:56 Заявление всегда будет на столе: Аваков отреагировал на слухи о своей отставке
В Киеве активно наказывают «героев парковки»: где искать эвакуированное авто
С июля 2019 года в Киеве инспектора по парковке и полиция стали активно бороться с владельцами машин, которые оставляют авто в неположенном месте, что стало особо актуальным с началом нового учебного года, когда подъезды к учебным заведениями оказываются серьезно заблокированными.
В связи с этим инспектора по парковке стали чаще наведываться к школам, особенно в центре Киева, забирая машины, оставленные в неположенных местах на штрафплощадки. «Если ваш автомобиль препятствует движению или создает угрозу безопасности пешеходов, то это дает полномочия инспекторам по парковке совместно с патрульной полиции Киева эвакуировать „коня“ на штрафплощадку», — заявляет начальник столичной инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин и добавляет: «Вернуть транспортное средство можно только после уплаты штрафа. Кроме того, нарушители должны оплатить и стоимость услуги по транспортировке и хранению авто на штрафплощадке».
Эксклюзивный материал «Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!