В Киеве активно наказывают «героев парковки»: где искать эвакуированное авто

Украина

С июля 2019 года в Киеве инспектора по парковке и полиция стали активно бороться с владельцами машин, которые оставляют авто в неположенном месте, что стало особо актуальным с началом нового учебного года, когда подъезды к учебным заведениями оказываются серьезно заблокированными.

В связи с этим инспектора по парковке стали чаще наведываться к школам, особенно в центре Киева, забирая машины, оставленные в неположенных местах на штрафплощадки. «Если ваш автомобиль препятствует движению или создает угрозу безопасности пешеходов, то это дает полномочия инспекторам по парковке совместно с патрульной полиции Киева эвакуировать „коня“ на штрафплощадку», — заявляет начальник столичной инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин и добавляет: «Вернуть транспортное средство можно только после уплаты штрафа. Кроме того, нарушители должны оплатить и стоимость услуги по транспортировке и хранению авто на штрафплощадке».

Эксклюзивный материал «Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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