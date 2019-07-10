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В центре Киева массово эвакуируют автомобили (фото)
В центре Киева начали массово эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах, пешеходных переходах и полосах общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, с апреля на улицах столицы стали работать инспекторы парковки.
Пока работы проводятся на бульваре Шевченко.
«Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко — от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это — не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», — написал мэр в Facebook.
По словам Кличко, над упорядочиванием общественного транспорта работают Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева.
Напомним, 27 сентября 2018 годы в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». В соответствие с документом, начинает действовать новый порядок привлечения к административной ответственности нарушителей правил стоянки и парковки. Сотрудников муниципальной службы впервые наделили полномочиями не только контролировать соблюдение водителями правил парковки, но и штрафовать нарушителей и даже отправлять на штрафплощадку машины, оставленные с нарушением правил.
Как неоднократно писали «ФАКТЫ», в Киеве так называемые «герои парковки» часто блокируют движение транспорта, причем на нарушениях порой ловят настоящих звезд шоу-бизнеса, однако в последнее время появилась и новая тенденция — своими авто ограничивать доступ в подъезды многоквартирных жилых домов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?