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Общество и люди

В центре Киева массово эвакуируют автомобили (фото)

14:57 10 июля 2019 248
эвакуаторы
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева начали массово эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах, пешеходных переходах и полосах общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, с апреля на улицах столицы стали работать инспекторы парковки.

Пока работы проводятся на бульваре Шевченко.

«Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко — от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это — не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы», — написал мэр в Facebook.

По словам Кличко, над упорядочиванием общественного транспорта работают Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева.

Напомним, 27 сентября 2018 годы в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». В соответствие с документом, начинает действовать новый порядок привлечения к административной ответственности нарушителей правил стоянки и парковки. Сотрудников муниципальной службы впервые наделили полномочиями не только контролировать соблюдение водителями правил парковки, но и штрафовать нарушителей и даже отправлять на штрафплощадку машины, оставленные с нарушением правил.

Как неоднократно писали «ФАКТЫ», в Киеве так называемые «герои парковки» часто блокируют движение транспорта, причем на нарушениях порой ловят настоящих звезд шоу-бизнеса, однако в последнее время появилась и новая тенденция — своими авто ограничивать доступ в подъезды многоквартирных жилых домов.

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