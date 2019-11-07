Происшествия

Забили до смерти и закопали за селом: на Херсонщине мужчину «проучили» за кражу 200 гривен (фото, видео)

В Олешковское отделение полиции (Херсонская область) обратился житель одного из сел и рассказал страшную историю, которую ему поведала жена. Якобы пару дней назад двое односельчан убили и закопали за селом мужчину.

Оказалось, что женщина в тот вечер находилась в гостях у подруги, где были еще муж хозяйки с другом. Сидели за столом и выпивали. Около полуночи в дом постучался еще один мужчина — из местных бомжей, которого также позвали к столу.

Между выпивкой участники застолья периодически выходили курить во двор. А когда решили снова купить самогона, хозяин дома обнаружил пропажу из кармана висевшей на вешалке куртки 200 гривен. Подозрение в краже пало на гостя — деньги обнаружили у него штанах. И принялись его колотить.

— Я заехал ему несколько раз кулаком, а Витёк ногами бил, — рассказал на допросе задержанный 47-летний хозяин дома, где произошла трагедия.

После того как гостя «проучили», все легли спать. А наутро обнаружили, что избитый не подает признаков жизни. Тогда мужчины взяли тачку, отвезли мертвого за село и закопали.

Заместитель начальника Олешковского отделения полиции Виталий Бондарь сообщил «ФАКТАМ», что после того, как полицейские пришли в этот дом, хозяин рассказал, как всё произошло, и указал место, где находится тело убитого. Труп направили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по статье УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть». Задержаны двое подозреваемых. Решается вопрос об их аресте. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой истории, которая произошла в Запорожской области. Там двое мужчин, заподозрив соседку в краже сахара, решили ее проучить, избив битами, но перестарались. Женщина умерла.

А в Киеве устроили самосуд над наглой воровкой в магазине: работники сами наказали ее, не дожидаясь полиции.

«ФАКТЫ» писали также о случае в Запорожье, где на рынке проучили женщину, уличенную в воровстве.

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