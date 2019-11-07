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В Днепре женщина выпала из окна 16 этажа: жуткие детали и фото с места трагедии
В Днепре в четверг, 7 ноября, возле одного из многоэтажных домов по бульвару Славы нашли труп 34-летней женщины. По предварительной версии полиции, она выпала из окна квартиры на 16-м этаже. Напомним, 5 октября в Мариуполе патрульные полицейские предупредили самоубийство женщины.
Как сообщил Информатор Днепр, полицию и скорую помощь вызвал житель соседнего дома. По его словам, он курил на балконе, когда услышал громкий хлопок, а затем и увидел тело у подъезда.
Все произошло около 7:30 утра.
Погибшая проживала в квартире вместе с мужем. Он заявил, что в момент смерти супруги спал, и ничего не слышал. В настоящее время этот факт проверяется, ведь удар был такой силы, что даже железные балки под телом прогнулись.
Тело упало на металлическое ограждение
Соседи утверждают, что перед смертью женщины супруги громко ссорились.
Напомним, 13 октября в Киеве произошел несчастный случай с 70-летней жительницей района Виноградарь, которая выпала с балкона восьмого этажа и скончалась до приезда медиков.
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