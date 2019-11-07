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Общество и люди

В Киеве на Броварском проспекте ограничили движение транспорта: схема ремонта

15:34 7 ноября 2019 25
Броварской проспект в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На Броварском проспекте в Киеве до 12 ноября частично ограничат движение. Это вызвано ремонтом консольной части тротуара на путепроводе, который находится на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта.

Как сообщили в «Киевавтодоре», чтобы минимизировать влияние на трафик, решено поэтапно проводить работы: с 8:00 до 14:00 — в направлении Броваров, с 14:00 до 20:00 — в направлении центра.

В то же время из-за ремонта закрыли пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район). На объекте, который при благоприятных погодных условиях планируют восстанавливать до конца года, полностью заменят прогоны, опоры, лестницы, а также лифты. Проход пешеходов возобновится после завершения первого этапа работ, а весь их комплекс завершится до июня 2020 года. Перекрытый путепровод можно обойти через станции скоростного трамвая «Героев Севастополя» и «НАУ».


А в ночь на 8 ноября, как и предыдущей ночью, из-за ремонта трамвайных путей на улице Ялтинской (Дарницкий район) сокращается график работы трамваев №№ 8 и 29. Последние отправления трамвая № 8 по собственному маршруту — от станции метро «Лесная» в 22:36, 22:54; от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50; трамвая № 29 — от станции метро «Лесная» в 22:40, 22:58; от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45. Восстановить режим движения указанных маршрутов обещают в 05:00.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе в центре Киева временно изменены маршруты общественного транспорта — троллейбусы №№ 40, 40К, 3, 9, 12, 14 и автобусы № 69 курсируют по измененным маршрутам:

  • автобусы № 69 курсируют до улицы Тарасовской;
  • троллейбусы № 3 и № 9 — до ж/д вокзала «Южный»;
  • троллейбусы № 40 и № 40К — до Железнодорожного массива;
  • троллейбусы № 12 — до станции метро «Лыбидская»;
  • троллейбусы № 14 — до станции метро «Дворец Спорта».

Ранее предполагалось, что работы по устранению последствий аварии на теплосети на улице Саксаганского — на участке от Шота Руставели до Большой Васильковской завершатся к пятнице, 8 ноября. Сейчас ремонтники, работающие на месте прорыва трубопровода, не могут точнее назвать сроки открытия дорог для движения транспорта. Как они сообщили изданию «Вечірній Київ», ориентировочно к понедельнику все будет готово. Но, скорее всего, пока без асфальта.

«ФАКТЫ» также информировали, что с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен. Напомним, что это касается грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонны, которым закрыт въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице).

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