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Звезда украинского шоу-бизнеса шокировал заявлением о "фашистах в центре Киева"
Шоумен Андрей Молочный, звезда Сomedy Сlub и «Файна Юкрайна», который сейчас живет и работает в России, шокировал заявлением о «фашистах в центре Киева». Его пост в Instagram взбудоражил сеть и вызвал волну возмущения.
Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с реалиями в современной Украине. Ему кажется, что сейчас «по Киеву толпами ходят фашисты».
«Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети!», — сокрушается Молочный и надеется, что вскоре «Киев снова освободят».
«Есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится», — написал артист Сomedy Сlub.
Размышления любителя «русского мира» вызвали бурю негодования в сети. Подписчики удивляются и возмущаются странным высказыванием Молочного. Участник «Лиги Смеха» Валерий Гевко назвал это «постом больного на голову человека».
На странный пост откликнулись и в Facebook.
Напомним, Молочный получил известность благодаря «Дуэту имени Чехова», который он создал вместе комиком Антоном Лирником в 2006 году. Позже он стал продюсером и актером шоу «Файна Юкрайна». Сейчас Молочный работает в России.
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