24.43 / 24.68 26.98 / 27.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда украинского шоу-бизнеса шокировал заявлением о "фашистах в центре Киева"

16:24 7 ноября 2019 488
Андрей Молочный
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Шоумен Андрей Молочный, звезда Сomedy Сlub и «Файна Юкрайна», который сейчас живет и работает в России, шокировал заявлением о «фашистах в центре Киева». Его пост в Instagram взбудоражил сеть и вызвал волну возмущения.

Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с реалиями в современной Украине. Ему кажется, что сейчас «по Киеву толпами ходят фашисты».

«Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети!», — сокрушается Молочный и надеется, что вскоре «Киев снова освободят».

«Есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится», — написал артист Сomedy Сlub.

Размышления любителя «русского мира» вызвали бурю негодования в сети. Подписчики удивляются и возмущаются странным высказыванием Молочного. Участник «Лиги Смеха» Валерий Гевко назвал это «постом больного на голову человека».

На странный пост откликнулись и в Facebook.

Напомним, Молочный получил известность благодаря «Дуэту имени Чехова», который он создал вместе комиком Антоном Лирником в 2006 году. Позже он стал продюсером и актером шоу «Файна Юкрайна». Сейчас Молочный работает в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер