24.43 / 24.68 26.98 / 27.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вместо дополнительных доходов Минфин Маркаровой учел в проекте бюджета интерес олигархов и табачников, — блогер

16:40 7 ноября 2019 90
Верховная Рада
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

С подачи министра финансов Оксаны Маркаровой Кабмин одобрил «перекошенный» в интересах олигархов и табачников проект Госбюджета-2020. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Голобуцкий.

«После всех замечаний и возмущений экспертов, СМИ и общественности (бюджет. — Авт.) остается как-то странно перекошенным в сторону интересов олигархов. Особенно это странно после истории с закручиванием регулирования ФОПов и обещаний симметричных действий для большого бизнеса», — написал Голобуцкий.

Со ссылкой на собственные источники блогер сообщил, что в понедельник в Офисе президента состоялась отдельная встреча по вопросам наполнения бюджета. Владимир Зеленский требовал от Минфина увеличить доходную часть за счет пересмотра рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и налогообложения электронных сигарет IQOS. Вопреки требованиям президента, Маркарова «так и не предложила новый подход к работе с олигархами»: в тексте бюджета потенциальные поступления не учтены.

«Будет ли чем перекрывать потребности на выплату даже не повышенных пенсий и на строительство дорог? В нынешнем виде доходные статьи бюджета выглядят не слишком убедительно. Как и позиция госпожи Маркаровой относительно ограничения влияния олигархов», — считает Голобуцкий.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2020 год. Представленный проект критиковали за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста. Оксана Маркарова заявляла, что ко второму чтению документ будет «существенно изменен».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер