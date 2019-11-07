Украина

С подачи министра финансов Оксаны Маркаровой Кабмин одобрил «перекошенный» в интересах олигархов и табачников проект Госбюджета-2020. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Голобуцкий.

«После всех замечаний и возмущений экспертов, СМИ и общественности (бюджет. — Авт.) остается как-то странно перекошенным в сторону интересов олигархов. Особенно это странно после истории с закручиванием регулирования ФОПов и обещаний симметричных действий для большого бизнеса», — написал Голобуцкий.

Со ссылкой на собственные источники блогер сообщил, что в понедельник в Офисе президента состоялась отдельная встреча по вопросам наполнения бюджета. Владимир Зеленский требовал от Минфина увеличить доходную часть за счет пересмотра рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и налогообложения электронных сигарет IQOS. Вопреки требованиям президента, Маркарова «так и не предложила новый подход к работе с олигархами»: в тексте бюджета потенциальные поступления не учтены.

«Будет ли чем перекрывать потребности на выплату даже не повышенных пенсий и на строительство дорог? В нынешнем виде доходные статьи бюджета выглядят не слишком убедительно. Как и позиция госпожи Маркаровой относительно ограничения влияния олигархов», — считает Голобуцкий.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2020 год. Представленный проект критиковали за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста. Оксана Маркарова заявляла, что ко второму чтению документ будет «существенно изменен».

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