В Украине зарегистрировали рекордное Евангелие: чем оно знаменито (фото)

Общество и люди

В четверг, 7 ноября, в доме-музее Тараса Шевченко в Киеве был зарегистрирован национальный рекорд Украины в номинации «Самая большая вышитая книга». Мастер из Ровно Елена Медведева (на фото) представила свою работу — Евангелие от Матфея, которое она вышила на льняном полотне. Работа над уникальной книгой заняла более двух лет. Вышиванию Елена посвящала время по вечерам и в выходные дни.

В фолианте 60 страниц (размеры 60 на 42 сантиметра), 88 700 слов. Льняные листы украшены черно-красными вышитыми орнаментами. Листы закреплены на специальном гибком синтетическом материале — термопластике. Его выбрали потому, что он, в отличие от картона, не ломается. Вес книги — 9,4 килограмма. Она будет храниться в Литературном музее Уласа Самчука в Ровно.

— Как известно, существует четыре каноничных Евангелия, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Медведева. — Теперь я закончила работу над последним из них. Причем Евангелие от Матфея (по укр. — от Матвея. — Ред.), которое сегодня презентую, самое большое из всех созданных мной вышитых книг по количеству страниц и весу.

— Как давно занимаетесь вышиванием книг?

— Около 10 лет. Это идея моего сына Андрея. В шестом классе он начал писать сказки, они мне понравились, и я хотела их издать. Но Андрей выдвинул креативную идею: «Мама, текст мы отпечатаем на полотне, а иллюстрации вышьешь ты». До этого я вышивкой не занималась, но с энтузиазмом взялась за это дело, и у меня почти сразу стало получаться. Затем мы делали книги со сказками сына из янтаря, отпечатанные на коже, изготовленные в технике резьбы, вышитые бисером. Но мне больше всего нравится вышивать нитками. Я вышила копию первого издания (1840 год) «Кобзаря» Тараса Шевченко, затем по одной книге Ивана Коцюбинского и Лины Костенко, а затем — четыре Евангелия.

— Чем занимаетесь, помимо вышивания?

— У меня три высших образования: юрист, психолог и журналист. Пишу и издаю публицистические и художественные книжки для детей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве представили уникальную книгу из исчезнувшей библиотеки Ярослава Мудрого - факсимильное издание полного текста Реймсского Евангелия. Средства на этот проект собирали всем миром.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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