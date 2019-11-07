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- 18:01 На Полтавщине отправили в СИЗО отца, до смерти забившего 6-месячного сына
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На Полтавщине отправили в СИЗО отца, до смерти забившего 6-месячного сына
В четверг, 7 ноября, Лубенский горрайонный суд избрал меру пресечения для 21-летнего жителя села Вовчик этого района, который до смерти забил 6-месячного сына. На время расследования уголовного дела подозреваемый будет содержаться в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Медицинский осмотр показал, что в момент совершения преступления отец семейства находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А полугодовалый малыш, по заключению врачей, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, в результате чего наступила смерть.
В отношении арестованного открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 с. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.
Напомним, трагедия произошла вечером 4 ноября. 21-летний мужчина, праздновавший день рождения друга, вернулся домой без автомобиля, который оставил возле магазина. Жена побежала забрать машину, а двое малолетних детей (у супругов есть еще один сын, которому около двух лет) остались с пьяным отцом. Когда младший расплакался, папаша начал его «успокаивать» ударами по голове. К возвращению матери ребенок уже был мертв.
Пытаясь смягчить свою вину, подозреваемый дал показания, что «просто» не удержал малыша и уронил его, а затем поднял и положил на кресло. Что было дальше, не помнит.
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