К зиме готовы: более 18 миллионов тонн угля добыли шахтеры ДТЭК

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18 с половиной млн тонн угля добыли шахтеры «ДТЭК Энерго» с начала года. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

«Украинский уголь — приоритет для Украины и для ДТЭК. Ведь собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства, — рассказал генеральный директор „ДТЭК Энерго“ Дмитрий Сахарук. — На данный момент на складах наших теплоэлектростанций накопили больше миллиона тонн угля. Этого топлива достаточно для стабильной работы предприятий на протяжении самых холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала — без отключений света и тепла».

До конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля. Кроме того, в этом году компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии. Украинского на полноценную работу ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС. Потому тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось и для этого понадобилось больше угля. Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду — на сайте https://ozp.dtek.com.

Справка ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. ДТЭК Энерго обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии — 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования. В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления — 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Фото ДТЭК

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