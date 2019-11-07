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Любовь зла: ревнивец взорвал гранату под Харьковом, есть раненые (фото)
7 ноября в 00:12 в Харьковской области, в поселке Новая Водолага медики обратились в полицию с сообщением о том, что они оказывали помощь 24-летнему мужчине с рваной раной голени и 37-летней женщине с травмой носа. Эти ранения были от взрыва гранаты. На нынешней неделе в регионе произошло еще одно нашумевшее происшествие. О ситуации информирует Нацполиция Харьковской области.
Правоохранители установили, что травмы были получены при взрыве ручной гранаты — ее в пострадавших бросил знакомый женщины.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника — 39-летнего жителя поселка Новая Водолага. У него изъяли запал к ручной осколочной гранате.
Ранее сообщалось, что по улице Харькова прогуливался мужчина с гранатометом.
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