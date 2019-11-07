Мир

В четверг, 7 ноября, стали известны подробности теракта, который был совершен накануне в Иордании. В городе Джараш, одном из самых популярных в стране мест среди иностранных туристов, неизвестный напал с ножом на участников экскурсии. Он зарезал четырех человек. Столько же получили тяжелые ранения.

Как сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на местную полицию, убиты трое туристов из Мексики и один из Швейцарии. Ранения получили двое иорданских полицейских, гид и водитель микроавтобуса.

Напавший на них арестован. Его имя пока не называется. Известно, что это 22-летний палестинец, который проживал в лагере для беженцев, расположенном неподалеку. Там в настоящее время содержатся примерно 35 тысяч человек. Палестинец, по словам знающих его людей, подрабатывал в Джараше тем, что мыл машины.

Власти заявили, что нападение является терактом, совершенным одиночкой. Они назвали нападавшего трусом.

Джараш привлекает туристов развалинами древнеримского города. Ранее это место носило латинское название — Гераса. В античные времена это был большой город, который облюбовали различные торговцы. В 749 году нашей эры здесь произошло мощное землетрясение. Гераса оказалась погребена под толстым слоем вулканического пепла. Руины античного города нашли только в 1806 году. Это сделала экспедиция немецкого ученого Ульриха Зетцена. Джараш находится в 48 километрах к северу от Аммана, столицы Иордании.

Американская туристка по имени Натали сообщила репортеру The Guardian, что ее группа находилась всего в нескольких метрах от места, где произошла резня. Женщина утверждает, что палестинец напал на туристов с мачете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении на мечеть во Франции, которое совершил 84-летний пенсионер.

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