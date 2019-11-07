Происшествия

В Одессе пострадавший от действий полиции отсудил более 200 тысяч

Киевский районный суд Одессы рассмотрел гражданское дело о возмещении материального и морального ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия и прокуратуры.

Как сообщили «ФАКТАМ» в суде, истец предъявил иск главку Нацполиции в Одесской области, Государственной казначейской службе Украины и прокуратуре Одесской области.

В январе 2017 года в доме у предпринимателя следователи полиции в сопровождении спецподразделения КОРД провели обыск, в ходе которого изъяли гранату РГД-5 из сейфа хозяина жилья. Было открыто уголовное производство по части 1 ст. 263 УК Украины. Мужчину задержали, позже определив его под домашний арест.

Однако никакой гранаты в сейфе не было, и это удалось доказать в ходе уголовного производства. Более того, выяснилось, что нанятые правоохранителями понятые были подозреваемыми в деле о краже и мошенничестве и содержались в СИЗО.

В суде истец пояснил, что ранее, 22 мая 2018 года, приговором Киевского райсуда он был признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью предъявленного обвинения. В ноябре 2018 года коллегия судей Апелляционного суда Одесской области оставила приговор без изменений.

Истец ссылался на то, что в результате незаконных действий ответчиков он в течение 1 года и 2 месяцев незаконно привлекался к уголовной ответственности, что вызвало ряд неудобств. Предприниматель указал, что был лишен возможности свободно выезжать с постоянного места жительства, его репутация как субъекта предпринимательской деятельности была подорвана. Кроме того, действия ответчиков привели к душевным страданиям его семьи.

Истец требовал взыскать с государства в лице казначейской службы 623 тысячи 442 гривни: 110 тысяч 842 гривни в качестве компенсации материального ущерба, 500 тысяч гривен — морального и 12 тысяч 600 гривен — затрат на правовую помощь.

«Суд удовлетворил иск частично. В целом государство обязали выплатить пострадавшему от действий полиции 223 тысячи 442 гривни», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно суд арестовал одесских патрульных, подозреваемых в избиении людей.

Ранее в Одессе пенсионер отсудил у государства крупную сумму за незаконное осуждение.

А во Львовской области трое мужчин отсудили у правоохранителей более полумиллиона гривен. В такую сумму они оценили моральный ущерб за сфальсифицированное против них уголовное дело.

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