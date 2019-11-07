24.43 / 24.67 26.97 / 27.39
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-участница "Х-фактора" родила ребенка от избивавшего ее российского певца

21:36 7 ноября 2019 174
Варнины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Сюзанна Варнина, участница российской группы «Мальбэк», которая год назад заявила о том, что ее муж и фронтмен коллектива Роман Варнин ее избивает, родила от него первенца.

Об этом свидетельствуют посты Сюзанны в соцсетях. Несколько дней назад она опубликовала беременное фото. «Что же, теперь, в новом статусе я просто делюсь фотографиями своего беременного, прекрасного женского существа», — написала Варнина.

Варнина

А позже написала: «Мама сегодняшнего дня, мама каждого дня».

Варнина

Отметим, что в октябре прошлого года Сюзанна заявила со сцены: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет. И я развожусь с ним».

Позже пара помирилась, Сюзанна забеременела, а летом этого года опять заявила о разводе. Потом Роман и Сюзана снова помирились, но пока не живут вместе.

Сюзанна родилась в Керчи. В 2010 году она приняла участие в шоу «Х-фактор» и запомнилась всем своим ярким исполнением песни Бейонсе — Halo.

Ранее мы писали, что жена 70-летнего Ричарда Гира снова беременна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер