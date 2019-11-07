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Экс-участница "Х-фактора" родила ребенка от избивавшего ее российского певца
Украинская певица Сюзанна Варнина, участница российской группы «Мальбэк», которая год назад заявила о том, что ее муж и фронтмен коллектива Роман Варнин ее избивает, родила от него первенца.
Об этом свидетельствуют посты Сюзанны в соцсетях. Несколько дней назад она опубликовала беременное фото. «Что же, теперь, в новом статусе я просто делюсь фотографиями своего беременного, прекрасного женского существа», — написала Варнина.
А позже написала: «Мама сегодняшнего дня, мама каждого дня».
Отметим, что в октябре прошлого года Сюзанна заявила со сцены: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет. И я развожусь с ним».
Позже пара помирилась, Сюзанна забеременела, а летом этого года опять заявила о разводе. Потом Роман и Сюзана снова помирились, но пока не живут вместе.
Сюзанна родилась в Керчи. В 2010 году она приняла участие в шоу «Х-фактор» и запомнилась всем своим ярким исполнением песни Бейонсе — Halo.
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