Происшествия

Сотрудники Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили «на горячем» судью, который получил взятку в сумме 2 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«7 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили „на горячем“ судью Заречного районного суда г. Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл.», — говорится в в сообщении.

Также сотрудники опубликовали снимки с места задержания судьи-взяточники. На них видно, что доллары мздоимцу вручили в стеклянной банке, где они хранились скрученные резиночкой для волос.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

Как писали «ФАКТЫ», Соломенский районный суд Киева постановлением от 6 ноября 2019 года обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы, директора Государственного бюро расследований. В суд обратился гражданин, который утверждает, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия. В этом, по словам истца, участвовали должностные лица Сумской областной государственной администрации, а Рома Труба помог им избежать уголовной ответственности.

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