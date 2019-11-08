24.43 / 24.67 26.97 / 27.39
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Любитель "зеленого" горошка: в Сумах разоблачили судью, получившего взятку в стеклянной банке (фото)

1:10 8 ноября 2019 58
Взятка в банке
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили «на горячем» судью, который получил взятку в сумме 2 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«7 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили „на горячем“ судью Заречного районного суда г. Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл.», — говорится в в сообщении.

Также сотрудники опубликовали снимки с места задержания судьи-взяточники. На них видно, что доллары мздоимцу вручили в стеклянной банке, где они хранились скрученные резиночкой для волос.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

Как писали «ФАКТЫ», Соломенский районный суд Киева постановлением от 6 ноября 2019 года обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы, директора Государственного бюро расследований. В суд обратился гражданин, который утверждает, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия. В этом, по словам истца, участвовали должностные лица Сумской областной государственной администрации, а Рома Труба помог им избежать уголовной ответственности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер