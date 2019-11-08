- 02:11 Как стать миллиардером: основатель AliExpress Джек Ма выступил перед украинскими студентами
- 01:23 Умер модельер Патрик-Луи Виттон
- 01:10 Любитель "зеленого" горошка: в Сумах разоблачили судью, получившего взятку в стеклянной банке
- 00:51 В МВФ рассказали, как повысить уровень жизни народа Украины
- 00:20 Целился в яблоко на голове, а выстрелил ниже: актер из «Игры престолов» мог стать убийцей
- 00:02 День украинской письменности и языка 2019: красивые открытки и поздравления
- 07.11 23:59 «Александрия» на 91-й минуте спасла игру с «Сент-Этьеном»: видео голов матча Лиги Европы
- 07.11 23:55 В Киеве вооруженные люди в масках «захватили» студию телеканала
- 07.11 23:54 «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Рома» — 2:1: видео голов матча Лиги Европы
- 07.11 23:20 Пыталась торговать лицензиями: чиновницу Нацбанка поймали на крупной взятке
- 07.11 22:50 Требовал ехать другой дорогой: в Одесской области пассажир "расплатился" с таксистом ударом ножа
- 07.11 22:48 Киберполиция обезвредила бывшего военного инженера, заражавшего компьютеры вирусами для похищения данных
Любитель "зеленого" горошка: в Сумах разоблачили судью, получившего взятку в стеклянной банке (фото)
Сотрудники Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили «на горячем» судью, который получил взятку в сумме 2 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«7 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили „на горячем“ судью Заречного районного суда г. Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл.», — говорится в в сообщении.
Также сотрудники опубликовали снимки с места задержания судьи-взяточники. На них видно, что доллары мздоимцу вручили в стеклянной банке, где они хранились скрученные резиночкой для волос.
На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.
Как писали «ФАКТЫ», Соломенский районный суд Киева постановлением от 6 ноября 2019 года обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы, директора Государственного бюро расследований. В суд обратился гражданин, который утверждает, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия. В этом, по словам истца, участвовали должностные лица Сумской областной государственной администрации, а Рома Труба помог им избежать уголовной ответственности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!