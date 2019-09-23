Украина

НАБУ призвало Зеленского не дезинформировать украинцев: что стоит за жестким заявлением

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отреагировали на видеообращение президента Владимира Зеленского по поводу сообщений о коррупции на горячую линию НАБУ.

В бюро сообщили, что они не расследует все коррупционные преступления. Детективы НАБУ проводят досудебное расследование уголовных правонарушений в отношении работников юридических лиц публичного права.

В частности, в подследственность бюро могут попасть бывшие президенты, народные депутаты, судьи, военные высшего офицерского состава, руководитель СНБО, спикер парламента и его замы, премьер-министр и министры, другие высокопоставленные госслужащие.

Рядовые госслужащие, в поле зрения НАБУ могут попасть, если их действия нанесли ущерб госбюджету украины в размере 960,5 тысяч гривен.

«Через ложную информацию о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные», — говорится в сообщении Совета общественного контроля при НАБУ.

В Бюро обратились к президенту с просьбой растолковать людям, что по поводу коррупционных преступлений, не входящих в компетенцию НАБУ, нужно обращаться в Нацполицию, ГБР и СБУ.

Кроме того, в НАБУ предложили Зеленскому рассмотреть вопрос организации универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о премиях борцам с коррупцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter