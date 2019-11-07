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Дело — Труба: суд обязал НАБУ завести уголовное производство против главы ГБР
Соломенский районный суд Киева постановлением от 6 ноября 2019 года обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы, директора Государственного бюро расследований. Ранее Труба приостановил расследование преступлений против Майдана. О производстве против директора ГБР сообщает «Еспресо».
В суд обратился И.В. Гец — он жалуется на уголовное правонарушение, совершенное директором Романом Трубой.
В письме истца в НАБУ утверждается, что Труба совершил уголовно-наказуемые противоправные действия. Речь идет о распределении в 2015—2019 годах между распорядителями бюджетных средств низшего уровня бюджетных ассигнований госфонда регионального развития в сумме 661,1 миллиона гривень. Причем основанием служили инвестиционные проекты, реализация которых была необоснованна, согласно закону, и повлекла нанесение государству ущерба в размере примерно 318 100 000 гривен. В этом, по словам истца, участвовали должностные лица Сумской областной государственной администрации, а Рома Труба помог им избежать уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в сеть проникла информация о распорядке, который составили для празднования 45-летия Романа Трубы.
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