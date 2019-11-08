- 02:11 Как стать миллиардером: основатель AliExpress Джек Ма выступил перед украинскими студентами
- 01:23 Умер модельер Патрик-Луи Виттон
- 01:10 Любитель "зеленого" горошка: в Сумах разоблачили судью, получившего взятку в стеклянной банке
- 00:51 В МВФ рассказали, как повысить уровень жизни народа Украины
- 00:20 Целился в яблоко на голове, а выстрелил ниже: актер из «Игры престолов» мог стать убийцей
- 00:02 День украинской письменности и языка 2019: красивые открытки и поздравления
- 07.11 23:59 «Александрия» на 91-й минуте спасла игру с «Сент-Этьеном»: видео голов матча Лиги Европы
- 07.11 23:55 В Киеве вооруженные люди в масках «захватили» студию телеканала
- 07.11 23:54 «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Рома» — 2:1: видео голов матча Лиги Европы
- 07.11 23:20 Пыталась торговать лицензиями: чиновницу Нацбанка поймали на крупной взятке
- 07.11 22:50 Требовал ехать другой дорогой: в Одесской области пассажир "расплатился" с таксистом ударом ножа
- 07.11 22:48 Киберполиция обезвредила бывшего военного инженера, заражавшего компьютеры вирусами для похищения данных
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Праправнук основателя дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции в возрасте 68 лет.
Об этом сообщила пресс-служба дома моды на странице в Instagram.
«С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками…"Секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…» — было одним из его любимых выражений", — говорится в сообщении.
Также в модном доме отмечают, что Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий.
В 1990 году он занял пост главы подразделения специальных заказов.
Причина смерти пока не называется.
Напомним, Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс. Был основан в 1854 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в возрасте 85 лет скончался известный немецкий модельер Карл Лагерфельд. По информации СМИ, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!