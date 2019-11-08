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Умер модельер Патрик-Луи Виттон

1:23 8 ноября 2019 67
Патрик-Луи Виттон
Инф. «ФАКТОВ»

Праправнук основателя дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции в возрасте 68 лет.

Об этом сообщила пресс-служба дома моды на странице в Instagram.

«С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками…"Секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…» — было одним из его любимых выражений", — говорится в сообщении.

Также в модном доме отмечают, что Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий.

В 1990 году он занял пост главы подразделения специальных заказов.

Причина смерти пока не называется.

Напомним, Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс. Был основан в 1854 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в возрасте 85 лет скончался известный немецкий модельер Карл Лагерфельд. По информации СМИ, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.

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