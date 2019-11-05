Шоу-бизнес

По 10 тысяч гривен за кило: Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон (видео)

Популярный российский певец Филипп Киркоров, рассказавший ранее, как ему удалось похудеть на 30 килограммов, похвастался гламурным спортивным инвентарем. На гастролях ему неожиданно подарили гантели весом по 3 кг от Луи Виттон стоимостью примерно 60 тысяч гривен. Коробку ему доставили прямо в звездный вагончик, в котором Киркоров восседал в красном блестящем костюме и короне. Певец ожидал, что ему преподнесут очередную пару обуви или сумку. Но в тяжелой коробке оказались брендовые гантели.

52-летний Филипп тут же принялся тестировать подарок и пообещал, что будет еще больше тренироваться.

«За такую цену не отвертеться уже — назад дороги нет!» — пошутил артист. Филипп также назвал гантели своим «фэшнмотиватором». «Мой модный мотиватор! Меня трудно чем-то удивить, но это…» — написал в Instagram Киркоров.

Звездные друзья Киркорова не упустили возможности подколоть его в комментариях. «Это выражение лица! Когда ждал корону, а получил гантели!» — посмеялся над Филиппом Максим Галкин. А композитор Игорь Крутой посоветовал прекращать «тратить деньги, нажитые непосильным трудом».

Напомним, Филипп Киркоров любит яркие вещи от известных брендов. Его огромной гардеробной позавидовала даже Ксения Собчак, которую он пустил в свой дом.

Ранее Киркоров опубликовал забавное видео, на котором бабулька зажигательно танцует под его хит «Ибица».

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