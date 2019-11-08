Украина

Один из самых богатых людей в мире, китайский миллиардер Джек Ма, основавший Alibaba Group (и в том числе всемирную торговую площадку AliExpress) во время первого своего визита в Украину выступил перед студентами Национального университета им. Каразина в Харькове.

Об этом передает Укринформ.

В своем выступлении, на которое Ма пришел в сером свитере и кроссовках, он рассказал о секретах своего успеха, который построен на следовании определенным правилам жизни. Самое главное из них — не останавливаться после поражений.

«Самый важный урок в жизни — никогда не сдаваться. Всюду, где я пытался устроиться на работу, я получал отказы. И тогда я решил, что я должен начать делать что-то для себя», — отметил Джек Ма.

Также миллиардер предостерег молодых людей, что успеха нельзя достичь быстро.

«Вы должны решить проблему, тогда вы будете успешны. Многие люди думают, что успеха можно достичь за одну ночь, как в фильмах, но это не так. Успех означает быть оптимистом, быть творческим и инновационным. Нет никаких экспертов из будущего. Есть только эксперты из прошлого», — сказал миллиардер.

Кроме того, Ма посоветовал молодым людям думать о будущем и о себе. Мир меняется слишком быстро, и главная задача — оставаться самим собой.

Напомним, Джек Ма (настоящее имя — Ма Юнь) — бывший учитель английского языка, который основал Alibaba в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал его состояние в 35,8 млрд долларов. Джек Ма является самым богатым человеком в Китае и 15-м в списке самых богатых людей мира.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Джек Ма покинул пост председателя совета директоров интернет-ритейлера Alibaba. Основатель компании ушел с поста в день своего 55-летия, 10 сентября. Теперь главой Alibaba стал заместитель Ма Дэниел Чан. Сам же Джек занимается благотворительными проектами в сфере образования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter