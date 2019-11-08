Жуткое зрелище: в Китае засняли рыбу «с человеческим лицом» (видео)

Мир

В пруду, расположенном в окрестностях китайского города Куньмин, на видео засняли странного вида карпа. Из-за пятен на голове казалось, что у рыбы человеческое лицо — со ртом, носом и глазами. «Рыба превратилась в фею», — говорит за кадром снимавшая видео женщина. Другие, впрочем, решили, что существо больше напоминает монстра.

Видео, производящее жутковатое впечатление, стало вирусным в китайских соцсетях и на не него обратило внимание британское издание Daily Mail. «Это страшно», «Кто посмеет съесть такую рыбу?», — писали пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что норвежский подросток поймал удивительную рыбу — «динозавра-инопланетянина».

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