День рождения пророка Мухаммада: 9 ноября мусульмане отмечают большой праздник

Общество и люди

9 ноября мусульманский мир отмечает одобренное Шариатом новшество в исламе — День рождения пророка Мухаммада (Маулид Ан-Набий). Торжественные мероприятия в честь этого события будут проходить в течение месяца.

Пророк Мухаммад родился в священном городе Мекке, в квартале Сук аль-Ляйль (позднее здесь была построена мечеть). Мусульманские ученые говорят, что посланник Аллаха появился на свет в год Слона (по солнечному календарю датой рождения пророка чаще всего называют 571 год), в понедельник, 12 числа третьего месяца лунного календаря Раби'уль-Аууаль. Еще во время беременности матери пророка Амине ангел во сне сообщил, что она носит под сердцем наилучшее создание Всевышнего. И в каждый из девяти месяцев беременности Амину посещал один из посланников Аллаха, приветствуя будущего пророка. А когда она приходила брать воду из колодца, вода из глубины сама поднималась к ней. Однажды ей приснилось дерево, усыпанное сверкающими звездами. И самая яркая и красивая из них упала Амине на колени.

Предания гласят, что и рождение пророка сопровождалось многими необыкновенными событиями. Помогавшие его матери во время родов четыре благочестивые женщины видели, как вместе с ребенком из утробы Амины вышел свет, который осветил и восток, и запад. И младенец, родившийся «обрезанным», вел себя совсем не так, как обычные новорожденные: сразу после появления на свет он, опираясь на ручки, поднял голову и посмотрел на небо.

Мусульманские историки утверждают, что в этот день произошли и другие необычные вещи. Например, высохло озеро «Сауат», у персов-огнепоклонников погас огонь, который они до этого поддерживали тысячу лет. А во дворце короля персов по имени Кисра содрогнулся трон и рухнули 14 больших балконов.

На седьмой день после этого события дедушка новорожденного Абд-аль-Муталлиб устроил в его честь пир и дал внуку имя, которым до него никто не назывался — Мухаммад.

Во времена пророка Маулид не отмечали. Впервые всенародно его отпраздновали через 300 лет после смерти Мухаммада (в VII веке по хиджре) по указанию правителя местности Ирбиль, известного ученого того времени Музаффара Абу Са­"ида Аль-Каукаб­рий Ат-Туркманий, прославившегося своим благочестием. Празднование включало в себя рассказ о рождении пророка, чтение Корана, Саляуата (просьбы у Аллаха дать еще больше почета пророку Мухаммаду) и угощение всех присутствовавших. Каждый год правитель Музаффар выделял огромные средства для проведения Маулида и обязательно оказывал помощь нуждающимся. И он же собрал ученых для написания истории появления на свет пророка Мухаммада, которой мусульмане всего мира пользуются до сих пор.

Постепенно традиция отмечать Маулид, получившая одобрение исламских ученых того времени, распространилась по всем мусульманским странам.

Как отмечают праздник

Выражая свою любовь к посланнику Аллаха и благодарность Всевышнему за его величайшую милость, мусульмане, отмечая Маулид, практически повсеместно собираются вместе для чтения Корана, рассказов о рождении и знаменательных событиях, связанных с жизнью пророка Мухаммада, поэтических произведений, восхваляющих его. В конце таких мероприятий, как правило, раздают милостыню нуждающимся и предлагают присутствующим праздничное угощение. Особое внимание уделяют детям — они обязательно получают подарки и сладости.

В разных странах есть свои особенности проведения Маулида. Так, например, в Сирии, Палестине, Ливане, Египте, Малайзии и в некоторых других странах Ближнего Востока в течение всего месяца Раби'уль-Аууаль люди собираются в мечетях, по украшенным улицам проходят торжественные шествия, устраиваются народные гулянья и накрываются столы с угощениями прямо на улицах и площадях.

В Турции, например, Маулид ежегодно отмечают в апреле. Но есть и народы, которые могут проводить торжественные мероприятия по этому поводу на религиозных собраниях в любое время года.

Во многих мусульманских странах (в том числе в Сирии, Тунисе, Марокко и других) День рождения пророка Мухаммада имеет государственное значение. В Пакистане, например, он является официальным праздником с тремя нерабочими днями.

А на бывшей территории СНГ Маулид после посещения мечети мусульмане, как правило, проводят дома, приглашая разделить с собой радость этого события родственников, друзей, почетных гостей, соседей, бедных и пожилых людей.

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