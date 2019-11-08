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«Там невыносимые условия!»: Зеленского просят вернуть домой задержанных в Ливии украинских моряков
Родственники задержанных и осужденных в Ливии членов экипажей грузовых судов «Рута» и Captain Khayyam призывают высшее руководство Украины и общественность способствовать их освобождению и возвращению домой.
«Я обращаюсь к нашему президенту, государству, правительству: помогите, пожалуйста, вернуть наших людей», — заявила жена старшего помощника капитана танкера «Рута» Юлия Кирильчук.
В свою очередь Юлия Омельченко, мать моряка Евгения Мораря с танкера Captain Khayyam отметила, что, по их информации, у украинских моряков значительно ухудшилось здоровье в ливийской тюрьме. «Условия, в которых их держат, невыносимые, там ужасное питание и вода. Их перебрасывают из одной тюрьмы в другую…» — сказала она.
«Медицинское обследование, которого удалось добиться, показало, что двое наших родственников заболели там гепатитом и были отселены в отдельные боксы. Также в тяжелом состоянии находится моряк, у которого была прободная язва, у других удерживаемых обострились хронические болезни», — дополнила дочь капитана танкера «Рута» Татьяна Уманец.
Родственники моряков также призвали общественность способствовать их возвращению в Украину. «Обращаемся к общественности за помощью, потому что от государства пока что ее не видим», — сказала жена боцмана танкера «Рута» Татьяна Алферова.
Напомним, что в феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого, по сообщениям, было пятеро украинцев, а также граждане Турции и Азербайджана. В марте 2016 года экипаж арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в июне 2016 года сотрудники береговой охраны города Завия в прибрежных водах Ливии задержали танкер «Теметерон», членами экипажа которого являются граждане Украины, Российской Федерации и Греции.
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