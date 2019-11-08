В аэропорту "Львов" массово отменяют авиарейсы

Украина

В аэропорту «Львов» им. Данила Галицкого с утра 8 ноября отменили шесть авиарейсов. Часть вылетов и прилетов задерживаются. Связаны сбои в графике с неблагоприятными погодными условиями, а также с техническими проблемами у ряда авиакомпаний.

Отменены четыре рейса итальянского лоукостера «Ernest»:

Рейс 278 Львов-Неаполь.

Рейс 277 Неаполь-Львов.

Рейс 298 Львов-Венеция.

Рейс 297 Венеция-Львов.

Кроме того, утром из-за метеоусловий были отменены рейсы польской авиакомпании LOT Варшава-Львов и Львов-Варшава.

Из-за девятичасовой задержки рейса из Милана переносится на 17.40 вылет рейса ERN278 Львов-Неаполь. Аналогично смещается график перелетов Неаполь-Львов-Венеция и Венеция-Львов-Милан.

Возникли технические проблемы и у авиакомпании SkyUp. Рейс SQP142 Львов-Борисполь откладывается на пять часов и, как ожидается, будет выполнен 9 ноября в 00.40. На семь часов задерживается прибытие рейса из египетского Шарм-эль-Шейха. Его ждут во Львове после 21.00.

Напомним, в Украине был составлен рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний. Составители списка констатировали, что в летнем сезоне каждый третий рейс выполнялся с опозданием на полчаса и более.

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