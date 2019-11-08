Мир

В России скончался известный правозащитник, выступавший против войны в Украине

В России скончался художник-реставратор, один из организаторов протестных митингов на Болотной площади в 2012 году Сергей Шаров-Делоне.

Как сообщает председатель «Руси сидящей» Ольга Романова, Сергей Шаров-Делоне умер от быстротечного рака легких.

Сергей Шаров-Делоне — один из самых известных российских художников-реставраторов. Он был главным архитектором иконостаса храма Христа Спасителя в Москве и реставрировал скульптурную группу «Колесница Победы» на Триумфальной арке в столице России. Его эксклюзивное интервью нашему изданию «У нас в России „линия Украинского фронта“ проходит через семьи» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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