Украинца, приехавшего в гости в Россию, заставили шпионить для ФСБ (видео)

Происшествия

Житель Черниговской области поплатился за поездку в гости к родственникам в Россию. Во время пребывания в РФ украинца заприметила российская ФСБ и угрозами заставила работать на агрессора. Вернувшись домой, завербованный обратился в СБУ и признался в случившемся.

Выяснилось, что ФСБ понадобился свой лазутчик в Черниговской области, который бы мог, не вызывая подозрений, ходить возле военных объектов, собирать данные об охране и личном составе воинских частей. Украинца заставили подписать письменное обязательство о сотрудничестве, придумали псевдоним и выдали задание. Отчитаться агент должен был во время следующих визитов в Россию.

В СБУ уточнили, что житель Черниговщины не будет наказан, поскольку добровольно рассказал о контакте с иностранными спецслужбами. В то же время данный случай — хороший пример того, что может грозить украинцам, отправляющимся с поездкой в РФ. В зоне особого риска украинские государственные чиновники, правоохранители, военнослужащие, участники АТО и ООС, активисты национально-патриотических организаций.

Напомним, ранее СБУ предупредила, что на админгранице с оккупированным Крымом украинцев «обрабатывает» ФСБ и заставляет давать согласие на «конфиденциальное сотрудничество». Такими же методами пользуются ФСБшники на оккупированных территориях Донбасса.

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