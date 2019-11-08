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Проскочить не получилось: в сети показали, как авто попало в ловушку в затопленном кипятком центре Киева
В Киеве случайным свидетелям удалось на видео момент провала дороги на перекрестке улицы Саксаганского и Щота Руставели. 5 ноября около 16.40 под землей прорвало трубу горячего водоснабжения. Дорожное покрытие на месте порыва быстро размыло, вместе с асфальтом ушла под землю проезжавшая мимо Dacia. Водитель видел потоп и пар из-под земли, но надеялся проскочить место аварии. Попытка была не удачной. Еще в одной воронке оказался зазевавшийся Nissan. Оба автомобиля были извлечены из провала, водители не пострадали.
8 ноября «Киевтеплоэнерго» отчиталось о завершении ремонта теплотрассы. Работы велись круглосуточно. Поврежденную трубу заменили, расположенные рядом электрокабели и кабели связи функционируют в штатном режиме.
Движение в районе аварии было приостановлено на время ремонтных работ. После восстановления дорожного покрытия ограничения для машин будут сняты.
Напомним, в том же районе год назад — 13 ноября 2018-го — также случился масштабный порыв на теплотрассе и пострадали проезжавшие мимо автомобили. В «Киевтеплоэнерго» говорят, что после инцидента год назад трубу заменили, но теперь порыв случился на соседнем участке.
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