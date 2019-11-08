Болезнь Верника: брат звезды рассказал, что произошло

Шоу-бизнес

Российский телеведущий, актер, продюсер и певец Игорь Верник, о госпитализации которого сообщалось ранее, отправился домой после того, как его обследовали врачи.

Об этом Telegram-каналу 360 рассказал брат звезды Вадим Верник.

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — отметил он.

Напомним, что Игоря Верника забрала «скорая» с репетиции в театре. Актер жаловался на сильные боли. У него начала неметь нога.

Врачи час старались помочь Вернику на месте, но потом отвезли в Боткинскую больницу.

В больнице, по информации СМИ, актера поместили в палату для звезд.

Напомним, что именно в этой больнице оперировали Светлану Лободу. Палаты для звезд надежно защищаются от назойливых представителей СМИ и просто поклонников.

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