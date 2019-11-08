24.38 / 24.62 26.86 / 27.27
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Болезнь Верника: брат звезды рассказал, что произошло

21:18 8 ноября 2019 425
Игорь Верник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский телеведущий, актер, продюсер и певец Игорь Верник, о госпитализации которого сообщалось ранее, отправился домой после того, как его обследовали врачи.

Об этом Telegram-каналу 360 рассказал брат звезды Вадим Верник.

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — отметил он.

Напомним, что Игоря Верника забрала «скорая» с репетиции в театре. Актер жаловался на сильные боли. У него начала неметь нога.

Врачи час старались помочь Вернику на месте, но потом отвезли в Боткинскую больницу.

В больнице, по информации СМИ, актера поместили в палату для звезд.

Напомним, что именно в этой больнице оперировали Светлану Лободу. Палаты для звезд надежно защищаются от назойливых представителей СМИ и просто поклонников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Торт-оригинал

Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: модные цвета, матовые узоры (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер