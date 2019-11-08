Игорь Верник экстренно госпитализирован в Москве

Шоу-бизнес

Российский актер, продюсер, певец и телеведущий Игорь Верник, который недавно попал в скандал из-за сына, экстренно госпитализирован в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, «скорую» Вернику вызвали в МХТ им. Чехова. Артист сам попросил вызвать медиков.

По словам очевидцев, Верник жаловался на резкие боли. Кроме того, у артиста начала неметь нога.

Врачи оказывали Вернику помощь в течение часа, а после настояли на немедленной госпитализации.

От представителей 56-летнего актера пока комментариев не было. Некоторые СМИ сообщают, что Верник лежит в Боткинской больнице — в палате для знаменитостей.

Предполагается, что боли у актера были из-за остеохондроза.

Напомним, что ранее госпитализировали легендарную Катрин Денев — у актрисы были проблемы с сердцем.

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