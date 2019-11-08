Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях (фото)

Шоу-бизнес

У легендарной американской певицы Уитни Хьюстон, оказывается, были секреты, о которых до сих пор никто не знал. Только теперь, спустя почти восемь лет после внезапной смерти поп-дивы, ее лучшая подруга Робин Кроуфорд решила рассказать всю правду об Уитни. Для многих ее история может показаться шокирующей.

Кроуфорд выпустила книгу воспоминаний, которая называется «Песня для тебя: Моя жизнь с Уитни Хьюстон». Мемуары обречены на то, чтобы стать бестселлером. Робин сейчас дает интервью различным американским изданиям. Ее имя звучит во всех новостях.

Обложка книги "Песня для тебя: Моя жизнь с Уитни Хьюстон"

Хьюстон была на два года младше Кроуфорд. Они познакомились в летнем лагере в Нью-Джерси, когда Робин было 19 лет. «Мы хотели быть вместе. Так и произошло», — заявила Кроуфорд в интервью журналу People.

«Физическая составляющая нашей дружбы тоже имела место, и она была прекрасна. Словно мы вместе отправились в долгое путешествие», — вспоминает Робин.

Девушки впервые поцеловались в доме Уитни. Они вернулись из лагеря, и Хьюстон пригласила новую подругу к себе. «Мы болтали и болтали. А потом вдруг наши лица оказались напротив друг друга очень близко. Первый поцелуй был долгим и тягучим, как мед. Когда мы оторвались друг от друга, мое сердце колотилось как сумасшедшее. Между нами явно что-то происходило», — вспоминает Кроуфорд.

Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд

Спустя несколько дней они были в гостях у подруги. Остались там ночевать. «Мы сняли с себя все и впервые прикоснулись друг к другу. Я говорю об интимных прикосновениях. Ласкать ее, любить ее было чудесно», — рассказывает Робин.

Однако в 1982 году Уитни решила прекратить их физическую близость. Она сказала об этом Робин и объяснила причину. Хьюстон подписала свой первый контракт. Это была звукозаписывающая компания Arista. «Она понимала, что правда о нас с ней все усложнила бы, если бы о ней кто-то узнал. Если всплывет наружу, найдутся те, кто захочет использовать это против нас.», — вспоминает Кроуфорд. Люди уже начинали что-то подозревать. Например, мать Уитни Сисси Хьюстон однажды сказала им: «Это ненормально, когда между двумя женщинами существует такая близость!»

«Я любила Уитни, она любила меня. Мы не вешали на наши отношения никаких ярлыков. Лесбиянки и тому подобное. Мы были друг для друга самыми близкими и верными людьми на всей планете. Таковыми и оставались до самой смерти Уитни», — утверждает Кроуфорд.

Робин заявляет, что напрасно люди обвиняют бывшего мужа Уитни Бобби Брауна в том, что это он якобы подсадил ее на наркотики. По словам Кроуфорд, Хьюстон пробовала некоторые из них задолго до знакомства с Брауном. «Мы вместе иногда употребляли наркотики. Не могу сказать, что горжусь этим…» — признается Робин.

Однако именно Браун, который сам был наркоманом, сделал наркотики неотъемлемой частью жизни Хьюстон. Когда Уитни собралась выйти за него замуж, некоторые ее знакомые, которые хорошо знали Бобби, пытались ее отговорить. Особенно старался Эдди Мерфи. Известный актер убеждал Хьюстон, что брак с Брауном — это ошибка. Но она его не послушала.

Еще одно утверждение относительно Уитни является, по словам Робин, мифом. В документальном фильме о Хьюстон, который вышел некоторое время назад, говорится, что певицу совратила ее кузина Ди Ди Уорвик, когда Уитни была еще совсем ребенком. «Если бы это было правдой, я бы знала об этом. Мы с Уитни ничего не скрывали друг от друга. И часть откровенно разговаривали о наших семьях. Она была очень близка с семьей Уорвик, любила их искренне. И к Ди Ди прекрасно относилась. Уитни обязательно рассказала бы мне, если бы с нею произошло нечто подобное», — уверена Робин Кроуфорд.

Напомним, Уитни Хьюстон была обладательницей более 400 различных музыкальных наград, включая семь премий «Грэмми» и 22 Американские музыкальные премии (AMA). Диски с ее записями разошлись тиражом 55 миллионов экземпляров. Хьюстон занимает 34-е место в списке 100 величайших исполнителей по версии американского журнала Rolling Stone.

Уитни нашли мертвой 11 февраля 2012 года в номере отеля в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии «Грэмми», на которой она должна была выступать. Певица лежала в ванне с водой. Экспертиза показала, что Хьюстон утонула. Причиной стала потеря сознания, вызванная употреблением кокаина, марихуаны, а также мышечного релаксанта и антиаллергенного препарата. Смерть была классифицирована как несчастный случай. Уитни было 48 лет.

У нее осталась дочь Бобби Кристина, рожденная в браке с Бобби Брауном. 31 января 2015 года ее нашли в ванной без сознания. Бобби Кристина Браун скончалась 26 июля 2015 года, проведя почти шесть месяцев в коме.

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