Происшествия

Накинула поясок от халата на шведскую стенку: школьница повесилась после скандала из-за двойки по математике

Низкая оценка в дневнике стала причиной ужасного поступка, на который решилась 12-летняя школьница в Херсоне. Об этом пишет местное издание Херсон Daily.

Сообщается, что девочка пришла домой, и сообщила о плохой оценке маме, за что та ее крепко отругала, так как на прошлой неделе в дневнике проскользнула единица.

После семейной сцены родительница отправилась за продуктами, а донельзя расстроенная дочь, для которой выволочка превратилась в «конец света», накинула поясок от своего халата на шведскую стенку в квартире по улице Строителей. И повесилась на нем.

Спасло ее только то, что в этот момент домой вернулся отец, который и вынул девочку из петли. Однако после неудавшегося самоубийства ее пришлось отправить в больницу — школьница находится в состоянии комы.

В квартире полицейские нашли также предсмертную записку, в которой девочка объясняла причины суицида. И завещала отцу самую дорогую вещь, которая у нее была — мобильный телефон…

В полиции по этому факту начали уголовное производство, а школьный дневник с плохими оценками приобщили к материалам следствия. Впрочем, дело после проверки, скорее всего, считают местные журналисты, так как причиной беды стал не мамина взбучка, а «излишняя эмоциональность» подростка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии на Прикарпатье: там 11-летнюю девочку нашли повешенной после ссоры родителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter