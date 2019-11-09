- 00:49 Смертельная опасность в Киеве: возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов
- 00:20 Накинула поясок от халата на шведскую стенку: школьница повесилась после скандала из-за двойки по математике
- 00:06 Планируется перерасчет: министр назвала дату увеличения пенсий украинцев
- 08.11 23:46 Оккупанты задержали легендарную 82-летнюю крымскотатарскую активистку, гражданку США
- 08.11 23:04 Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях
- 08.11 22:59 В Киеве снова временно отменили скоростной трамвай
- 08.11 22:59 В России запретили спектакль про Чиполлино из-за политических намеков
- 08.11 21:56 Как заколдованная: в Киеве полиция трижды останавливала фуру с пьяным водителем
- 08.11 21:18 Болезнь Верника: брат звезды рассказал, что произошло
- 08.11 21:13 Никакого залога: "святошинского стрелка" арестовали на два месяца
- 08.11 21:02 Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо»
- 08.11 20:45 Игорь Верник экстренно госпитализирован в Москве
Накинула поясок от халата на шведскую стенку: школьница повесилась после скандала из-за двойки по математике
Низкая оценка в дневнике стала причиной ужасного поступка, на который решилась 12-летняя школьница в Херсоне. Об этом пишет местное издание Херсон Daily.
Сообщается, что девочка пришла домой, и сообщила о плохой оценке маме, за что та ее крепко отругала, так как на прошлой неделе в дневнике проскользнула единица.
После семейной сцены родительница отправилась за продуктами, а донельзя расстроенная дочь, для которой выволочка превратилась в «конец света», накинула поясок от своего халата на шведскую стенку в квартире по улице Строителей. И повесилась на нем.
Спасло ее только то, что в этот момент домой вернулся отец, который и вынул девочку из петли. Однако после неудавшегося самоубийства ее пришлось отправить в больницу — школьница находится в состоянии комы.
В квартире полицейские нашли также предсмертную записку, в которой девочка объясняла причины суицида. И завещала отцу самую дорогую вещь, которая у нее была — мобильный телефон…
В полиции по этому факту начали уголовное производство, а школьный дневник с плохими оценками приобщили к материалам следствия. Впрочем, дело после проверки, скорее всего, считают местные журналисты, так как причиной беды стал не мамина взбучка, а «излишняя эмоциональность» подростка.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии на Прикарпатье: там 11-летнюю девочку нашли повешенной после ссоры родителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...