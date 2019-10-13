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Трагедия на Прикарпатье: 11-летнюю девочку нашли повешенной после ссоры родителей (фото)
В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка покончила с собой. Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
«Полиция Прикарпатья устанавливает обстоятельства смерти 11-летней девочки, которую нашли мертвой вчера, 12 октября, в с. Быстрица, Надвирнянского района», — говорится в сообщении.
Вечером девочку нашли повешенной в сарае.
«Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетней не обнаружено. Причины такого поступка устанавливают правоохранители. Полицейские нашли предсмертную записку, оставленную девочкой», — говорится в сообщении.
Сейчас следственные действия продолжаются и выясняются обстоятельства трагедии. Следователи расследуют смерть ребенка по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины.
«Вчера утром в полицию поступил вызов от матери девушки о том, что ее сожитель вступил с ней в конфликт, в ходе которого нанес заявительнице телесные повреждения. Пострадавшую доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу. Дочь на это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей. Поведения, которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, не было обнаружено», — говорится в сообщении полиции.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Китае украинский школьник покончил с собой. 13-летний Иван Лю из украино-китайской семьи выпрыгнул из окна квартиры на 13-ом этаже в Шанхае. На руке у мальчика иероглифами было написано «Жертва шанхайского образования».
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