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Происшествия

Смертельная опасность в Киеве: возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов (фото)

0:49 9 ноября 2019 37
Киев, боеприпасы
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле Шулявского путепровода, по адресу ул. Довженко, 2, во время замены инженерных сетей рабочие нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба госгорадминистрации.

Отмечается, что снаряды были обнаружены в 30 метрах от путепровода. На место находки вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 23:00 было изъято 63 артиллерийских снаряда (30 — калибра 152 мм, 26 — калибра 122 мм, 7 — калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату. Поисковые работы продолжаются.

Уточняется, что боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жизнь знаменитой американской актрисы Анджелины Джоли оказалась под угрозой. Ее экстренно эвакуировали прямо со съемочной площадки, где нашли бомбу.

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