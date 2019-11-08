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Происшествия

В Киеве бетономешалка смяла легковое авто: фото с места смертельного ДТП

18:59 8 ноября 2019 93
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Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве случилось новое смертельное ДТП с бетоновозом. Трагедия произошла на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе. Этот район часто становится местом аварий, а 8 ноября посредине трассы произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ».

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Бетономешалка следовала в сторону Столичного шоссе. По словам водителя грузовика, попутный легковой автомобиль создал ему аварийную ситуацию. Избегая столкновения, водитель бетономешалки начал резко тормозить и оказался на встречной полосе. Там как раз ехала «Шкода» с молодой девушкой за рулем.

Вследствие мощного удара легковушка отлетела далеко в сторону и врезалась в ограду газораспределительного узла на обочине трассы.

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Придорожная газораспределительная инфраструктура не пострадала, обошлось без утечки газа. А 21-летняя девушка-водитель «Шкоды» получила смертельные травмы и скончалась до приезда «скорой помощи». Для извлечения погибшей из искореженного автомобиля на место были вызваны спасатели со специальным инструментом. Начато расследование.

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Напомним, 29 октября, на Столичном шоссе в Киеве недалеко от Южного моста в фуру на полном ходу врезался КамАЗ, а груженый 30-тонный «ДАФ» примял полицейскую машину.

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